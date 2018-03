Togo: La LCT réitère sa réclamation d'une enquête par le Parquet

La LCT d'Emmanuel Sogadji n'oublie pas ses camarades de lutte pour la cause des consommateurs togolais. C'est ce que cette Ligue vient témoigner une nouvelle fois à travers ce communiqué de commémoration du 1er anniversaire du décès par balle de Nadjinoudine Alabi qui participait le 1er Mars 2017 à une manifestation spontanée contre l'augmentation du prix des produits pétroliers.

Revenant sur les faits, la LCT indique dans son communiqué qu' « il y a de cela un an jour pour jour que nous avons perdu un consommateur en la personne de Alabi Nadjinoudine qui exerçait librement son droit de manifestation suite à l'augmentation à concurrence de 10% des prix des produits à la pompe par le gouvernement dans la nuit du 28/02/2017. Il s'était agi d'une manifestation spontanée des chauffeurs de taxis et taxi-motos protestant contre la hausse des prix du carburant, la deuxième du genre dans l'intervalle d'un mois dans une situation de précarité et de vie chère des consommateurs ». Aussi ajoute cette association, « à l'époque, "le gouvernement avait déploré et condamné ces manifestations de rues qui ont fait un mort et un blessé par arme à feu parmi les manifestants ainsi que plusieurs blessés dans les rangs des forces de sécurité", selon un communiqué gouvernemental lu sur la télévision nationale par directeur de la chaine M. KUESSAN YOVODEVI ».

Et sur insistance des organisations de consommateurs et des droits de l'Homme, le Ministère de la sécurité avait promis ouvrir une enquête pour élucider et punir les auteurs de la mort du jeune conducteur décédé. Mais un an après cette promesse, la LCT se désole de ce que « la famille de la victime ainsi que les Togolais dans leur ensemble sont restés sans moindre détails sur la suite du dossier ».

Dans son refus de se taire sur un tel black out total autour des circonstances du décès de ce jeune conducteur, la Ligue des Consommateurs du Togo, saisit l'occasion de commémoration de ce douloureux anniversaire « pour réitérer sa demande d'ouvrir une enquête sur les circonstances du décès du jeune par le parquet pour que les auteurs soient punis selon la rigueur de la loi ».