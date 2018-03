Togo: Enfin la perspective de la dentisterie sans mercure

La rencontre nationale de sensibilisation et d'appropriation en vue de l'élimination du mercure dans la dentisterie au Togo, devra ajouter le Directeur par intérim, a été organisé par l'ONG les Amis de la Terre avec le soutien l'Alliance mondiale pour avoir l'engagement et la mobilisation des acteurs clés concernés par le sujet.

Les résultats des travaux de groupes, au cours de la rencontre, donnent aux organisateurs le sens dans lequel doit être conçue la feuille de route de la lutte contre le mercure dans la dentisterie au Togo. On pourra préjuger que les organisateurs devront insister sur la formation des professionnels de santé dentaire sur l'intoxication du fait de l'amalgamé à base de mercure et des séances de sensibilisation à l'endroit du public.

C'est ce qui ressort d'une rencontre nationale de sensibilisation et d'appropriation en vue de l'élimination du mercure dans la dentisterie au Togo organisé les 27 et 28 février par l'ONG Les Amis de la Terre avec le soutien de l'Alliance mondiale.

