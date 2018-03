Mauritanie: La Turquie et la Mauritanie renforcent leur coopération

Jeune Afrique - Après Alger et Nouakchott, le président turc Recep Tayyip Erdogan devrait arriver ce… Plus »

Mais les deux pays veulent échanger encore plus et booster leurs investissements. Ankara s'intéresse notamment au potentiel minier de la Mauritanie.

Plus de quarante navires de pêche turcs pêchent en Mauritanie aujourd'hui. Et Turkish Airlines dessert désormais le pays.

Un conseil d'affaire mauritano-turc a également été créé, pour renforcer les échanges commerciaux qui ont pris ces dernières années du volume : 20% de plus entre 2015 et 2017.

Les relations entre les deux pays ne datent pas d'hier. Mohamed Ould Abdel Aziz s'est rendu en Turquie en 2010. Et c'est d'ailleurs ce voyage qui a impulsé une nouvelle dynamique entre Nouakchott et Ankara.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est à Dakar, au Sénégal. Il était en début de semaine à Alger et mercredi 28 février à Nouakchott. C'est la première fois qu'un chef d'Etat turc se rendait en Mauritanie. Une visite de quelques heures qui a permis de sceller un peu plus la coopération entre les deux pays.

