Ile Maurice: Sciences et technologies nucléaires - Maurice accueillera la réunion de la Task Force de l'AIEA

communiqué de presse

GIS-1 March 2018 : Maurice accueillera, du 19 au 23 mars 2018, la réunion de la Task Force de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) chargée d'élaborer le nouveau cadre stratégique régional 2019-2023 pour la coopération pour l'Afrique. Quelque 40 participants sont attendus à la réunion.

L'AIEA élabore un nouvel accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation relatif au cadre de coopération pour la stratégie régionale en matière de science et de technologie nucléaires (AFRA) pour la période 2019-2023.

L'objectif de la réunion est d'examiner l'analyse SWOT (forces, faiblesses, possibilités, menaces) basée sur le rapport d'évaluation critique et le document de travail en vue d'élaborer des programmes stratégiques axés sur les domaines prioritaires de la santé humaine, de l'alimentation et de l'agriculture, et de la radioprotection.

La réunion vise également à établir la coopération technique entre pays en développement at la coopération triangulaire. Cela jouera un rôle crucial dans le renforcement des capacités des États membres africains à bénéficier de la science et de la technologie nucléaires, y compris les autres domaines thématiques tels le développement énergétique, les applications industrielles, et les ressources en eau.

Au cours de la réunion, l'ébauche du cadre stratégique de coopération régional (CCR) sera revue de manière critique en vue de développer des programmes stratégiques axés sur les domaines prioritaires de la santé humaine, l'alimentation et l'agriculture, et la sûreté radiologique.

Le cadre stratégique de coopération régional

L'objectif du CCR est d'identifier les opportunités de coopération régionale pour la promotion durable des applications pacifiques de la science et de la technologie nucléaires, sur la base d'une évaluation approfondie des problèmes, et les besoins et priorités de développement régional les plus pressants dans le domaine socioéconomique africain.

Le CCR vise aussi à faciliter l'établissement de partenariats stratégiques avec d'autres organismes, agences et organisations bilatéraux et multilatéraux. Il servira non seulement de base à la formulation des programmes régionaux de l'AFRA mais également de cadre de référence pour le processus de développement des projets régionaux de l'AFRA.

L'Agence internationale de l'énergie atomique

L'AIEA est la principale organisation mondiale pour la coopération scientifique et technique dans le domaine de l'utilisation de la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Créée en 1957 par les Nations Unies en tant qu'organisme indépendant, elle compte 168 États Membres.

L'AIEA aide ses États Membres à utiliser les sciences et la technologie nucléaires à des fins pacifiques et facilite le transfert durable de ces techniques et de ces connaissances aux États Membres. L'Agence offre un cadre clair, solide et durable pour la sûreté et la sécurité nucléaires dans le monde. Elle s'emploie à protéger les personnes, la société et l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants.