Une mission importante du Service national d'apprentissage industriel (Senai) du Brésil a séjourné en Côte d'Ivoire du 21 au 28 février.

Son objectif était de prospecter les possibilités d'établir un partenariat entre le Senai du Brésil et le Secrétariat d'État chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Côte d'Ivoire et notamment dans le domaine de la Formation par apprentissage.

Après une semaine de mission en terre ivoirienne, la délégation conduite par Mlle Danielle Lopez a fait le point de sa mission au secrétariat d'Etat chargé de l'Enseignement technique et la Formation professionnelle.

Au cours d'une séance de travail, Mlle Danielle Lopez a informé que sa structure compte agir en Côte d'Ivoire en qualité de conseiller, chef de projet, responsable pour le transfert de la méthodologie, etc.

Mais avant, a-t-elle assuré, une étude de marché se fera pour coller à la réalité ivoirienne. «Nous allons réviser le taux et le mécanisme de contribution, établir un quota d'apprentis par entreprise», a-t-elle détaillé en ajoutant que le Senai veut partager son expérience en vente de services comme source alternative de ressources.

« Le Senai peut jouer le rôle d'agent facilitateur, médiateur et mobilisateur dans la Convention. C'est-à-dire, il va apporter et partager son modèle, ses meilleures pratiques, réussites et ses principaux défis pour établir un chronogramme d'actions plus efficace », a-t-elle indiqué non sans manquer de faire des propositions au Secrétariat d'Etat pour une efficacité de son ordre d'enseignement.

Mariam Traoré, chef de cabinet du secrétaire d'Etat, Mamadou Touré, a exprimé sa reconnaissance aux membres de la mission tout en les félicitant pour la qualité de la mission.

Cette mission fait suite à celle effectuée en octobre 2016 à Sao Paulo au Brésil, à l'initiative de la Banque mondiale, par une délégation composée de représentants du Secrétariat d'Etat et de la Banque mondiale en vue de partager l'expérience du Senai en matière de Formation professionnelle.