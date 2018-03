Congo-Brazzaville: Mois de la femme - Plus de deux mille pagnes distribués aux femmes rurales de Kipushi

Accordant ainsi de la valeur à la femme, Justin Kiéla a personnellement procédé à la remise officielle de plus de deux mille pagnes aux femmes et filles de la cité frontalière de Kipushi.

Le cadre choisi est le cercle Mungoti. Ici, Me Justin Kiela Ngoie ne s'est pas présenté les mains vides. Dans sa gibecière, plus de deux mille pagnes à distribuer à ces femmes rurales. Le geste est fait dans le souci d'honorer le travail de ces femmes qui se vouent corps et âme pour contribuer à la survie de leurs ménages par l'agriculture et l'élevage.

La célébration, cette année, de la fête du 8 mars est dédiée à la femme rurale sur le thème national « Investir dans la force productrice de la femme rurale ». Et l'ancien ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, Me Justin Kiela Ngoie, a voulu la célébrer avec les femmes rurales de Kipushi, territoire situé à trente kilomètres de Lubumbashi dans la province du Haut Katanga.

