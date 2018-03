Congo-Brazzaville: Transferts - Ravy Tsouka Dozi signe pour deux ans en faveur du SK Västeras

Sans club depuis le début de la saison, Ravy Tsouka Dozi a signé mercredi un contrat de deux ans en faveur du SK Västeras, pensionnaire de 3e division suédoise.

Le latéral droit de 23 ans a rejoint ses nouveaux équipiers pour préparer la reprise du championnat de 3e division le 7 avril prochain.

Ravy Tsouka Dozi, international Espoirs, découvrira ainsi son quatrième championnat après les divisions de jeunes en France (Nantes), les séries B et C italiennes (Crotone et Paganese) et la 4e division Espagne (Atletico Albericia).

Une trajectoire en deçà des attentes du natif de Blois, qui espérait, l'été dernier, signer en 2e division espagnole. En stage à Lisses, avec la sélection congolaise, il avait d'ailleurs refusé de donner suite à l'offre de l'Olympic de Charleroi (4e division belge) après un essai en Belgique.

C'est donc dans le relatif anonymat de la 3e division suédoise qu'il va tenter de relancer sa carrière. Pour cela, il faudra vite briller et monter les marches pour se faire une place dans une division plus conforme au haut niveau. Et pourquoi pas, alors, s'inviter dans le groupe « Diables rouges ».