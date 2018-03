Sénégal: Sécurité de proximité - L'engagement des ASP prorogé jusqu'au 31 mars 2020

Le programme « Quartiers Sûrs » a été lancé par l'Agence pour 13 quartiers de Dakar et 1 de Pikine. La dernière convention a été signée avec la Cité Keur Damel et l'installation faite par le ministre de l'Intérieur. L'une des missions essentielles de l'Agence porte sur la prospective relativement à la sécurité d'une manière générale et singulièrement sur la sécurité de proximité.

L'Agence de la sécurité de proximité a mis à la disposition de la Police 2000 agents, 1000 à la Gendarmerie, 2000 aux collectivités locales et le reste est réparti entre d'autres structures et dans les quartiers.

L'Agence de sécurité de proximité, créée en 2013 par le décret n° 2013-1063 du 5 août 2013, a permis le recrutement de 10.000 jeunes Sénégalais (garçons et filles) sur l'ensemble du territoire national. Après formation, les Agents de sécurité de proximité ont été déployés et mis en activité au mois de mars 2014. Outre le pécule qui leur est versé, les Asp ont d'autres avantages notamment :

Selon le président Sall « ce volontariat de type nouveau, autour de la prise en charge efficace de la sécurité des personnes et des biens, participe, à bien des égards, à la consolidation du dispositif préventif de sécurité intérieure et de l'engagement citoyen des jeunes ». Après un premier renouvellement de cet engagement civique en 2016, la durée maximale d'engagement de quatre ans arrive à son terme en mars 2018, justifiant la nécessité de proroger, de manière exceptionnelle, cet engagement civique des Asp de la première génération jusqu'au 31 mars 2020. Le président de la République avait la liberté de faire recruter 10.000 nouveaux jeunes engagés civiques, mais il a choisi de proroger, pour deux ans encore, l'engagement de la première génération d'Asp.

Le président de la République a félicité les Asp ainsi que leur encadrement administratif et technique, pour la qualité reconnue du travail réalisé, partout au Sénégal, en relation directe avec les forces de sécurité, notamment la Police nationale et la Gendarmerie nationale.

Hier, en Conseil des ministres, le président de la République, Macky Sall, a décidé de proroger, à titre exceptionnel et pour une durée de deux ans, à compter du 31 mars 2018, l'engagement civique des Assistants à la sécurité de proximité (Asp) de la promotion 2014-2018. Et le décret n° 2018-485 du 23 février 2018 a été pris pour ce faire.

