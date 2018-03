Sénégal: Coupe Saint-Michel de basketball - Palpitants duels pour le dernier carré

Au terme de la phase aller du championnat national bouclée le week end dernier, place sera faite ce jeudi, aux quarts de finale de la Coupe Saint-Michel. Avec au menu les rencontres Mermoz-Uso et Saltigué-Asfo. Invaincue depuis le début de la saison et solide leader de la poule A du National 1 A masculin, l'As Douanes entre lice samedi prochain en faisant face au Sibac.

Dans cette compétition régionale, lancée depuis 1974 par le collége du même nom, les Gabelous seront en pôle position pour le sacre finale. Le Duc, détenteur du trophée est également en course et se frottera avec l'équipe d'Hlm Basket club.

L e dernier carré de la Coupe Saint Michel sera connu ce week end à l'issue des rencontres de quarts de finale qui se jouent ce jeudi 1er mars et samedi 3 mars. Les duels qui opposent Mermoz et Uso et Saltigué à l'Asfo donneront le coup d'envoi au stadium Marius Ndiaye.

Postée actuellement à la dernière place de poule A à l'issue de la phase aller du championnat de National 1 A, bouclé le week-end dernier, l'équipe de Mermoz Basket club, tentera d'enclencher une nouvelle dynamique dans cette compétition régionale.

Relégués à la 7e place et presque contraints à aller chercher le maintien en play down, les Sicapois sont devront jouer leur va tout. Ils doivent cependant batailler ferme face à une équipe ouakamoise qui s'est déjà fait forte de gagner sa place au play off après cinq victoires et une défaite dans une poule B dominée par le Saint Louis basket club.

La seconde rencontre qui sera tout aussi disputée, opposera l'Asfa aux Rufisquois de Saltgué, respectivement 2e et 5e au classement de la poule A du championnat.

Les quarts de finale se poursuivront samedi avec en premiére heure la rencontre qui va mettra aux prises l'AS Douanes et le Sibac. Dans ce duel, les Gabelous seront sans doute grandissime favoris.

Pour avoir bouclé la première phase du championnat en tête, avec six victoires en autant de sorties dans la poule A, ils sont également en pôle position pour ajouter à leur palmarés un quatrième trophée Saint Michel. Troisiéme de la poule A avec quatre victoires et deux défaites, le Duc ne sera pas moins outillé pour conserver son trophée de la saison derniére mais aussi décrocher son 8e trophée dans cette compétition. Il leur faudra passer le cap du Hlm basket club, classée 4e de la poule A.