Le Sénégal, à travers la Stratégie de l'équité et l'égalité de genre, mène la croisade contre les violences basées sur le genre. Les instruments juridiques mis en place permettent de renforcer la répression des actes de violences. Du reste, c'est le constat fait à l'issue de la capacitation des journalistes sur les violences basées sur le genre à Saly-Portudal.

Une trentaine de responsables de presse, journalistes, et producteurs d'émissions, ont été capacités sur la Stratégie de l'équité et l'égalité de genre, notamment la croisade contre les Violences basées sur le genre (VBG).

Un exercice auquel ils ont été soumis sous la houlette de l'UNESCO, une composante de la grande campagne de sensibilisation sur l'impact négatif des violences faites aux femmes par rapport au développement économique et social.

Lors de rencontre, le caractère nuisible du phénomène des VBG a été mise en relief malgré des avancées significatives dans l'information selon laquelle l'homme et la femme doivent travailler et vivre ensemble, en parfaite complémentarité, ayant en tout lieu et en tout temps, l'idée que la violence est nuisible.

C'est en tout cas la conviction de Ciré Lo, le directeur de Cabinet du ministre de la Famille qui en a profiter pour remercier le Système des Nations Unies qui a permis l'organisation de la session de formation.

Tout en rappelant que 2018 est décrétée «année sociale», M. Lo a soutenu que le président Macky Sall l'a dédiée aux jeunes, aux femmes, aux personnes du 3ème âge, aux personnes visant avec un handicap, etc.

Selon lui, de grandes ambitions sont déclinées par le Chef de l'Etat en matière de transformation de la situation des femmes et de développement des outils de promotion et de protection de ces dernières.

Il a promis que l'élan cet atelier sera utilisée, avec les acteurs des médias, pour faire renforcer la composante sensibilisation. Car, les médias occupent une place centrale dans le dispositif de la communication pour des transformations sociales positives.

«Cette session de formation des professionnels des médias, co-organisée par l'UNESCO, ONU-FEMMES et le HCDH, s'inscrit dans la logique de l'implémentation des instruments juridiques internationaux de promotion et de protection des droits de la femme et, plus précisément, dans le cadre du Programme conjoint pour l'éradication des Violences basées sur le genre (PC-VBG) et l'effectivité des droits humains au Sénégal, placé sous la responsabilité de votre département», a indiqué Matema Touré Thiam, chef de section SHS/UNESCO.

En sus de sa focalisation sur l'approche genre dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, dira-t-elle, l'atelier a permis d'aborder les importantes thématiques et principe fondamentaux de programmation du Système des Nations Unies (SNU), notamment les droits humains, l'inclusion sociale, la citoyenneté mondiale, la culture de la paix, la gestion des conflits ainsi que l'approche multisectorielle pour la prise en charge des VBG et la présentation du programme d'éthique et de bioéthique de l'UNESCO.

A l'en croire, l'appropriation de la perspective genre s'est donc révélée d'une importance capitale pour ces professionnels des médias qui la considèrent comme un point nodal dans toute stratégie de lutte contre les VBG.

Matema Touré Thiam a par ailleurs salué l'application du principe de la multi sectorisation devenue une tradition au sein de l'UNESCO et matérialisée par l'engagement des secteurs de l'éducation, de la culture et de la communication auprès de celui des Sciences humaines et sociales (SHS), maître d'œuvre de cette activité, ainsi que la synergie des actions du SNU concrétisé par ce Programme conjoint.

Un dynamisme voulu, pour ensemble réaliser l'action concertée pour accélérer les transformations sociales vers une société plus égalitaire, et qui marque une étape importante par l'esprit qu'il traduit.

Il offre un bel exemple de mise en commun de nos ressources et de nos expertises au profit de l'Etat du Sénégal, s'est-elle félicitée.