Sénégal: Sortie de Me Kamga lors du procès de la caisse d'avance - L'ambassade du Cameroun «regrette et condamne»

L'ambassade du Cameroun au Sénégal se démarque des propos de l'avocat Me Jackson Francis Kamga qui, lors du procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, a usé de mots durs à l'endroit des Sénégalais. Des propos que condamne la représentation diplomatique tout en précisant que l'avocat ne parlait pas au nom de l'Etat du Cameroun.

L'ambassade de la République du Cameroun au Sénégal «émet ses regrets et condamne les propos de Me Kamga, lesquels ne reflètent aucunement l'esprit et la qualité des liens d'amitié et de coopération qui unissent le Cameroun et le Sénégal», peut-on lire dans un communiqué de la représentation diplomatique.

Selon le document, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun « parlait à titre personnel » car il défendait, dans ce procès de la caisse d'avance de la ville de Dakar, le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall.

«Il ne parlait pas au nom de l'Etat du Cameroun et encore moins des autorités camerounaises. Les propos désobligeants tenus à l'endroit des Sénégalais n'engagent par conséquent que lui-même et non le Cameroun», se démarque l'ambassade.

La même source ajoute que «le principe cardinal et intangible de la politique extérieure du Cameroun est la non-ingérence dans les affaires des autres pays». C'est pour cette raison que l'ambassade n'émet aucune opinion ni sur la forme ni sur le fond de la réponse du juge et des répliques des avocats de l'Etat du Sénégal.

Dans le communiqué, l'on rappelle que les deux pays ont des relations d'amitié et de coopération basées sur «l'esprit de respect mutuel, d'amitié et de solidarité entre peuples camerounais et sénégalais».

Cette relation de fraternité entre le Sénégal et le Cameroun, ajoute le communiqué, est manifeste à travers la visite que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a effectuée au Sénégal en 2014 lors du 15ème sommet de la francophonie.

En 2016, au lendemain du 16ème sommet de cette même francophonie à Madagascar, le chef de l'Etat Macky Sall a, à son tour, rendu une visite d'amitié au président Paul Biya à Yaoundé.

«La coopération sénégalo-camerounaise est régie par un cadre juridique constitué de plusieurs accords et par une grande commission mixte de coopération instituée par le traité d'amitié et de coopération signé le 16 juin 1972», précise le communiqué.