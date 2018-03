Sénégal: Présidentielle 2019 - Le Grand parti convoque son comité directeur

Le Grand parti de Malick Gackou a convoqué son comité directeur les 07 et 08 avril 2018. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs liés à l'organisation du Congrès ordinaire et du Congrès d'investiture prévus durant le second semestre de l'année 2018.

Selon le communiqué publié, elle verra la participation de toutes les composantes du Parti dans l'ensemble des Communes du Sénégal.

« La rencontre se penchera, de manière effective et pertinente, sur les voies et moyens les plus appropriés, dans l'unité du parti et sa cohésion, pour plébisciter le candidat du Parti lors de la prochaine élection présidentielle de 2019 », souligne le texte.