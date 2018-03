Sénégal: La Casamance au menu - «Entre repli identitaire et intégration nationale»

Pour cette dernière, « ce conflit est extrêmement complexe car il y a un volet mystique que nous ne maitrisons pas et qui explique peut-être tous les errements et les difficultés que nous avons à gérer de ce conflit ».

Selon Mouhamadou Barro, Haut conseiller des Collectivités, même si «l'enclavement ou la géographie de l'espace forge un esprit rebelle et crée une certaine forme de repli chez les casamançais », il est plutôt d'avis que le conflit qui en a découlé touche « l'aspect multi-culturalité et multiethnicité ». Ses propos sont partagés par Serigne Cheikh Ndiaye de Fatick et Mme Penda Mbow .

Et selon lui « l'idée de peuple casamançais est construit à travers un processus de distinction entre nous du Sud et les autres de Nord. Cela prouve que le problème casamançais est avant tout celui d'un groupe de la basse Casamance, c'est-à-dire les Diola ».

«Plaidoyer pour une Casamance debout dans un Sénégal uni », telle est l'ambition exprimée mardi dernier, au Centre de Recherche de l'Afrique de l'Ouest (WARC), par nombre d'intellectuels et chercheurs sénégalais au cours de la conférence portant sur le thème : « la Casamance : Entre Repli Identitaire et Intégration Nationale ».

Entre Repli Identitaire et Intégration Nationale », réunissant un parterre composé de chercheurs universitaires, représentants du gouvernement et membres de la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance.

