Sénégal: L'engagement des jeunes pour une banlieue attractive et sûre

Le projet «Villes, amis des enfants et des jeunes», initié par Plan Sénégal et ses partenaires comme Eau Vie Environnement (EVE) et l'Association pour le Développement de Médina Gounass, a permis de «capaciter» plus de 3000 jeunes leaders dans la banlieue dakaroise.

La stratégie consiste à identifier et à responsabiliser des jeunes et leurs associations dans la réalisation d'activités de mobilisations communautaires autour des questions de développement local pour identifier et mettre en débat les changements qu'ils souhaiteraient voir se réaliser dans leurs communautés urbaines.

Le projet vise également l'amélioration de l'environnement urbain. «Au niveau de Pikine et Guédiawaye, nous avons mis en place un projet qui regroupe 3000 jeunes qui ont été capacités en média training, en gestion des projets pour leur permettre d'être à l'aise pour les plaidoyers», a indiqué Cheikh Aliou Beye, coordonnateur technique de l'Ong EVE et coordonnateur du projet.

Au cours d'une randonnée pédestre dans les artères de la banlieue, les jeunes ont demandé aux autorités une meilleure implication dans les instances de décision.

«C'est un plaidoyer que nous menons et nous voulons veut être impliqués dans ce qui se fait au niveau de nos communes.

Nous voulons aussi participer au développement de nos localités à travers des activités impliquant les jeunes et en collaborations avec nos autorités locales», a laissé entendre Awa Niasse, la coordonnatrice du Réseau des jeunes pour le développement participatif urbain, devant le Maire de Medina Gounass.

Et de poursuivre sur la prise en charge des questions environnementales par les autorités locales: «nous voulons des villes attractives pour les populations de la banlieue.

Les jeunes veulent être associés dans le processus de restructuration de leur communauté, mais aussi de leur cadre de ville à travers ce projet», a martelé cette dernière.

Le projet a financé plus de 25 associations qui ont élaboré un microprojet sur l'environnement. Des aménagements paysagers, des espaces verts, de détente et de loisirs ont été réalisés par les associations de jeunes dans certains quartiers de la banlieue pour participer à l'amélioration du cadre de vie.

Pour le Maire de la commune de Médina Gounass, qui a pris part à la randonnée, la demande est légitime. «C'est une revendication normale, les jeunes seront les adultes de demain. Et si on les implique déjà à la base, c'est une manière de les former aussi.

Au niveau de Médina Gounass, les jeunes sont impliqués dans les instances: rien que dans le Conseil municipal, on a cinq jeunes conseillers et qui sont très actifs», a renseigné le maire Baïdy Ba qui invite aussi la jeunesse à plus d'engagement dans la politique car les instances de décisions sont souvent des instances politiques.

Avant de manifester son satisfécit sur les réalisations des jeunes pour contribuer à l'amé- lioration du cadre de vie de la commune jadis impactée par les inondations durant plusieurs années.

A en croire Cheikh Aliou Beye, le projet demande le soutien des élus pouvant pousser l'implication des jeunes dans les instances de décisions, leur permettant de gérer les questions environnementales de leurs localités pour les rendre attractives et sûres.

Car on ne peut plus se permettre de voir des jeunes qui jouent dans les tas d'immondices, des élèves qui sont envoyés à l'école et avoir peur d'être violés dans les maisons inondées et abandonnées qui pullulent dans la zone.