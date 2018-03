Togo: La Douane s'adjuge le trophée !

3-1 en faveur la Douane après les tirs au but, temps règlementaire 0-0. C'est le score qui a sanctionné le match de football Douane-UPRAD, disputé ce jeudi après-midi au stade municipal de Lomé.

Cette rencontre était organisée en marge de la 2ème édition de la Journée du Commissionnaire en Douane Agréé, un des programmes phares de l'UPRAD (Union des Professionnels Agréé en Douane du Togo), pour mieux faire connaitre cette corporation et réfléchir sur son devenir.

Au-delà du score de cette rencontre qui se déroulait sous le regard des responsables de l'UPRAD et ceux de la Douane, il faut néanmoins noter que ce fut une occasion de raffermir encore plus les liens déjà existants entre les deux structures. Aussi, d'après le Secrétaire général de l'UPRAD, Francisco Kpodar, qui a bien voulu situer le cadre dans lequel s'est tenu ce match de football, les Commissionnaires en Douane Agréé ainsi que leurs partenaires de la Douane font « un travail intellectuel et contraignant », et donc raison pour laquelle ils se sont dit, qu'à l'occasion de cette journée, « il faut un moment de partage et de détente ».

Pour rappel, « Quelle protection juridique pour le Commissionnaire agréé en douanes dans l'exercice de sa profession », c'est le thème principal de la 2ème édition de la Journée du Commissionnaire en Douanes agréé, ouvert depuis mercredi à Lomé. Pour cette deuxième édition, les Commissionnaires en douanes agréés, courroies de transmission entre les principaux acteurs (Importateur, la Douane et le Trésor public), ont eu à décortiquer sous la direction de juristes et pénalistes, plusieurs thèmes dont, « les infractions douanières et leur poursuite dans la législation togolaise », « Le Commissionnaire en douane agréé et le secteur informel : cadre de collaboration, limites et perspectives », et aussi à poursuivre ensemble avec leurs collègues de la sous-région, qui ont fait le déplacement de Lomé, les discussions sur la réunion constitutive de la Fédération des Commissionnaires Agréés en Douane (CAD) de l'UEMOA et faire une étude de texte de la fédération des CAD de la CEDEAO.

Cette édition de la Journée du Commissionnaire en Douane Agréé prend fin ce vendredi.