Togo/Madagascar: Un nouveau et deux retours pour affronter Madagascar et la Côte d'ivoire

Défenseurs: Djene Dakonam (Getafe, Espagne), Bourahana Issifou (AS Togo Port), Hakim Ouro-sama (AS Togo), Maklibe Kouloun (Dyto), Steve Lawson (Neuchatel, Suisse), Simon Gbegnon (Béziers, france)

Le nouveau est Thibault Klidje, jeune joueur de 17 ans d'Espoir FC (club de première division) et à qui on promet un brillant avenir. Il fait partie des 4 joueurs locaux convoqués.

Absent depuis la fin de la CAN 2017, Razak Boukari, encore libéré de ses pépins physiques et auteur de quelques bonnes performances avec Châteauroux, effectue son retour.

Claude Le Roy, sélectionneur des Eperviers a dévoilé jeudi la liste des joueurs sélectionnés pour affronter Madagascar et la Côte d'Ivoire ce mois. On note deux retours et un nouveau dans le nid.

