Congo-Brazzaville: Gouvernance financière - Le Trésor public à l'heure des réformes

Après la clôture de la rencontre ce vendredi, s'ouvriront d'autres ateliers de réflexion consacrés aux Impôts, au Budget, à l'inspection générale des Finances, aux directions générations du contrôle budgétaire, de la comptabilité publique, des institutions financières nationales, y compris l'Agence de régulation et de transferts de fonds et l'Agence nationale d'investigation financière.

La modernisation des services nécessite pour autant une bonne organisation en lien à la vision de la gouvernance publique, a estimé un participant, François Ngoma, directeur de la comptabilité à la direction générale du Trésor public. « Il faut que nous travaillions pour faire appliquer la loi sur la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, relative aux directives de la Communauté économique monétaire des Etats de l'Afrique centrale », a-t- il lancé.

C'est pourquoi, l'atelier des trésoriers publics qui a été lancé jeudi par le directeur général de la comptabilité, président du comité des réformes publiques, Henri Loundou, permettra de dresser l'état des lieux et d'élaborer un plan d'action 2018, afin d'y établir un système de gestion plus « performant et cohérent ». La modernisation du Trésor devrait être conforme aux objectifs de développement du pays ainsi qu'aux standards internationaux.

