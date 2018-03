Congo-Brazzaville: Agriculture - Démarrage imminent du projet manioc, banane plantain et cacao

Notons que le Congo est un pays à vocation agricole, doté d'un dense réseau hydrographique, d'une abondante pluviométrie et de plus de douze millions d'hectares de terre arable dont seulement environ 3% sont utilisés.

Selon le gouvernement qui a annoncé ces financements lors de son Conseil des ministres du 28 février dernier, « la réussite de ces programmes nécessitera le recrutement spécial de cadres et techniciens compétents pour l'animation et l'exécution des mesures préconisées. À titre indicatif, les besoins potentiels sont estimés à 1050 agents, soit 600 pour l'agriculture, 200 pour l'élevage et 250 pour la pêche ».

Pour cette première année, ces fonds seront dédiés en priorité aux petits planteurs et aux groupements de coopératives. Ils devraient permettre de réaliser la production et la diffusion du matériel végétal sain (boutures, rejets ou plants) sur toute l'étendue du territoire national.

Dans la perspective de réduire à terme les importations alimentaires nationales chiffrées à environ cinq cents milliards de francs CFA, le gouvernement prévoit de mobiliser, cette année, quatre milliards six cent quatre-vingt-six millions de francs CFA (4 686 000 000 FCFA), en faveur d'un développement des cultures de manioc, banane plantain et cacao.

