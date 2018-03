Congo-Brazzaville: Agroalimentaire - La Congolaise de jus en quête de financement

Spécialisée dans la fabrication de jus de fruit, cette très petite entreprise, créée il y a deux ans, est dirigée par des jeunes congolais qui se trouvent confrontés aux difficultés d'accès au financement, pour acquérir des équipements modernes et augmenter la production.

« Nous avons décidé de nous lancer dans cette activité pour offrir aux Congolais des jus de fruit 100% naturels, sans sucre, sans colorant, ni conservateurs. La majorité des jus de fruit vendus sur le marché n'ont pas ces critères », a souligné le directeur de production, Pondo Brège, lors d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville.

Malheureusement, a-t-il relevé, le matériel technique ne permet pas de produire en grande quantité. Pour l'heure, la production journalière est de 500 bouteilles. En plus, les fruits transformés sont achetés non pas auprès des producteurs mais, dans les marchés avec un certain coût.

« Nous envisageons de rendre disponible notre produit sur le territoire national. Pour ce faire, il nous faut du financement, des machines modernes... », a dit Pondo Brège.

Notons qu'afin de se faire connaître et de mobiliser les fonds auprès des partenaires, ces jeunes entrepreneurs ont entamé des rencontres avec des responsables des projets qui appuient ce genre d'initiatives.

Ces jus, en saveur de mangue, d'ananas, de barbadine, d'orange et de pomme sont en vente depuis un mois, dans les rayons des supermarchés de la place. On peut aussi s'en procurer directement au niveau de l'usine. « Avant de décider de le placer sur le marché, on a pris deux ans d'études pour se rassurer que le produit était de bonne qualité », a conclu le directeur commercial de cette société, Arsène koumba.

Rappelons que l'accès au financement a toujours été le goulot d'étranglement pour les acteurs du secteur privé national. Avec la récession économique qui secoue le pays, l'octroi des crédits aux entrepreneurs devient plus difficile.