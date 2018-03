Angola: La dette publique du pays "n'est pas inquiétante" - FMI

Luanda — La dette publique angolaise, estimée à plus de 60% du PIB, est inconfortable, mais "pas inquiétante", compte tenu des mesures fiscales prises par le Gouvernement pour la payer

C'est ce qu'a affirmé le représentant du Fonds monétaire international (FMI), Ricardo Velloso, qui a estimé que la dette publique angolaise est maintenant plus élevée que les années précédentes, d'où la nécessité d'une politique budgétaire prudente et continue pour la réduire.

S'adressant jeudi à la presse à l'issue d'une rencontre entre l'équipe économique du Gouvernement angolais et la délégation du FMI, le responsable a également reconnu les efforts déployés par l'Etat dans la préparation du Budget général de l'Etat 2018, qui a alloué un grand une partie des dépenses pour le paiement du service de la dette publique.

En plus du régime de change, l'amélioration de l'environnement d'affaires en Angola, selon Ricardo Velloso, est également l'un des facteurs cruciaux pour stimuler la prochaine phase de croissance économique du pays, avec le soutien du développement du secteur privé.

L'amélioration de l'environnement d'affaires en Angola, a-t-il dit, implique essentiellement la modernisation de la loi sur l'investissement privé et l'octroi de crédits supplémentaires au secteur privé, ce qui contribuera à réduire les dépenses de l'Etat.

Cette préoccupation du responsable de la mission du FMI vient un jour après que le Conseil des ministres ait approuvé la proposition de loi sur l'investissement privé, qui énonce les principes et les bases pour faciliter, promouvoir et accélérer l'application des capitaux dans le pays.

La loi sur l'investissement privé proposé vise à faciliter l'application du capital par les investisseurs nationaux et étrangers, ainsi que le régime d'accès aux avantages et autres facilités à accorder par l'Etat à ce type d'investissement.

Selon Ricardo Velloso, la mise en œuvre de la taxe sur la valeur ajoutée (IVA, sigle en portugais), prévue pour janvier 2019, sera un facteur décisif qui pourrait aider le pays à obtenir une collecte des revenus plus stable, sans dépendre beaucoup des fluctuations du prix du pétrole.

En ce qui concerne l'adoption du taux de change flottant, adoptée par la BNA depuis janvier dernier, le représentant du FMI a estimé qu'il s'agissait d'une bonne décision, car elle portera des fruits bénéfiques pour le pays à long terme.

La réunion entre l'équipe économique angolaise et la délégation du FMI, qui se tient à Luanda depuis mercredi (28), avait pour objectif de préparer et de définir le programme de travail qui évaluera l'impact des politiques macroéconomiques du gouvernement angolais, le nouveau régime de change et le programme de stabilisation macroéconomique.

Pendant deux semaines de travail, la délégation du FMI interagira avec les autorités gouvernementales et le secteur privé pour recueillir des données sur la situation économique et financière du pays, en vue de prévoir les évolutions macroéconomiques à moyen terme.

La dernière visite de la mission du FMI en Angola a été réalisée du 6 au 15 novembre 2017, dans le cadre de la préparation de la mission de surveillance à la lumière de l'article IV, pour suivre les progrès de la situation économique du pays et mettre à jour les projections macroéconomiques . Le FMI, dont l'Angola est membre depuis 1989, est une organisation internationale créée en 1944 pour assurer la stabilité du système monétaire international à travers un Système de Suivi Economique et Financier Mondial pour consulter et contrôler régulièrement les progrès des économies nationales, identifiant les principaux facteurs de risque générateurs d'instabilité économique ou financière.