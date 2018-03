Angola: Mise en relief de la contribution du cardinal Alexandre do Nascimento à la culture angolaise

Luanda — Le ministère de la Culture (Mincult) a souligné jeudi, à Luanda, le dévouement et la contribution du cardinal Alexandre do Nascimento à l?agrandissement de la culture angolaise.

Dans une note de félicitations pour la célébration du 93e anniversaire d'Alexandre do Nascimento, le MINCULT indique qu'au cours de sa vie, il a enrichi la culture nationale avec son travail désintéressé en faveur de la communauté, permettant ainsi aux générations futures une connaissance de l'histoire culturelle du pays.

En décembre 2017, il a lancé sur le marché littéraire l'ouvrage «Meu Diário», un portrait de sa participation à divers événements à l'intérieur et à l'extérieur de l'église.

L'œuvre est divisée en trois parties: la première comprend la période de 1947 à 1971, la seconde de 1972 à 1975 et la troisième de 1976 à 2003.

Dans la préface, on lit que l'on fait face à un journal intime d'une profondeur littéraire où sont exprimées les hautes pensées philosophiques et ecclésiastiques, mettant en évidence l'amour au prochain, "en tant qu'homme de foi et de culture qui fait partie de l'Académie des Lettres de Lisbonne de la Nouvelle Université de Lisbonne".

Dans le message, le MINCULT ajoute qu'il continue de consacrer sa vie au service des personnes défavorisées et sans protection, prêchant la paix, la concorde et l'harmonie entre les Angolais, contribuant ainsi à la rescousse des valeurs morales et spirituelles de la jeunesse angolaise.

Mgr Alexandre do Nascimento est né à Malanje le 1er mars 1925.

Il a été ordonné prêtre en 1952. Peu de temps après, il est devenu professeur de théologie dogmatique au grand séminaire de Luanda. Lorsque la guerre civile angolaise a commencé en 1961, il s'est exilé à Lisbonne, où il reviendra dix ans plus tard.

Il a été ordonné évêque le 31 août 1975, dans le diocèse de Malanje. En 1977, il a été nommé archevêque de Lubango, élevé au cardinal le 2 février 1983 par le pape Jean-Paul II. Pendant cette période, il a été administrateur apostolique du diocèse d'Ondjiva, de 1977 à 1986.

Il a été archevêque de Luanda du 16 février 1986 au 23 janvier 2001, date à laquelle il a résigné. Il est actuellement archevêque émérite du même archidiocèse.

Il a également été président de la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé entre 1990 et 1997. En 1982, il a été pris en otage par des guérilleros, libérés deux jours plus tard.

Le 5 juin 2015, il a rejoint l'Ordre des Dominicains.