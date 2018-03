Angola: Le pays participe au forum des femmes et l'environnement au Niger

Luanda — La ministre de l'Environnement, Paula Francisco, est au Niger depuis mercredi, où elle participe les 1er et 2 de ce mois, au Forum sur les femmes et l'environnement, dans le cadre des célébrations de la Journée africaine de l'environnement, qui se commémore le 3 mars.

Au cours de cette rencontre, selon un communiqué de presse du secteur parvenu jeudi à l'Angop, les participants de divers pays africains discuteront et adopteront les objectifs et l'agenda autour des efforts de l'Union africaine concernant les défis de l'environnement, la migration et l'égalité des genres sur le continent africain.

Lors de cette réunion, l'Angola, le Burkina Faso, le Niger et le Soudan présenteront des leçons apprises sur les efforts pour autonomiser les femmes et leur accès à la terre.

De même, le forum examinera et discutera de la question du renforcement du rôle des femmes dans la gestion des ressources naturelles, avec la présentation du cas de gestion des forêts communautaires en Gambie et de la Grande Muraille Verte au Sénégal.

L'intégration de la gouvernance des ressources naturelles dans les processus de médiation et construction de la paix et de prévention des conflits, les programmes de micro-financement en faveur des rapatriés et les paquets de financement inclusifs pour l'entreprenariat des femmes en vue d'améliorer la résilience sont d'autres points de l'ordre du jour de cet événement.

L'ouverture du forum sera présidée par Elbak Adam Zeinabou, ministre nigérien des Questions de genre et de l'enfance,

Le forum sur les femmes et l'environnement se réalise en l'honneur de la militante écologiste kényane Wangari Maathai, qui a remporté le prix Nobel de la paix 2004 dans le cadre de sa contribution à la défense et lutte pour les droits des femmes, à travers leur Mouvement Ceinture Verte Panafricaine, qui a planté plus de 30 millions d'arbres.

C'était le 03 mars 2002 que l'Union Africaine avait instituée cette journée comme la Journée Africaine de l'Environnement et depuis 2013, elle est également désignée Journée Wangari Maathai.