Congo-Kinshasa: La gestion participative de la sécurité, une préoccupation pour la paix dans le Kasaï

En effet, dit-il, «il est temps que nous puissions refaire aujourd'hui ce mariage entre la population, l'armée, la police et nous dirigeants. C'est donc un atelier dont nous attendons beaucoup en termes de recommandations et de résolutions. Car actuellement, la denrée la plus importante pour la reconstruction de notre province : c'est la Paix »

Pour lui, «ce projet concours à la création d'un climat de confiance entre acteurs locaux afin d'assurer une gestion partagée des questions de sécurité et de protection des civils au niveau local. Il s'agit du renforcement d'un espace de dialogue entre les forces de sécurité et les communautés.»

Les comités locaux de protection sont des structures bénévoles composées d'environ 10 représentants de la communauté locale qui ont déjà bénéficié de la part de la MONUSCO, d'une formation aux questions sécuritaires et à la gestion de conflits. Ils sont en outre connus des autorités locales civiles et militaires.

Cette activité, qui est en réalité la première partie d'un projet de formation à l'initiative de la section des affaires civiles de la MONUSCO, vise à former des formateurs sur la gouvernance sécuritaire (gestion participative de la sécurité) qui, à leur tour, iront dans les territoires former les membres des comités locaux de sécurité territoriale de Dibaya et Luiza, jadis épicentre du phénomène Kamuina Nsapu ; afin de les rendre, entre autres, capables d'améliorer la prise en compte des besoins et attentes de la population en matière de protection des civils.

