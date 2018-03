Congo-Kinshasa: La MONUSCO facilite le rapprochement entre la justice et les justiciables à Baraka

Le sujet que nous abordons ici est sensible, au même titre que l'est le moment choisi d'en parler. Il concerne la… Plus »

En plus du souci de la bonne administration de la Justice, ces audiences publiques mettent en exergue le caractère pédagogique de l'action pour dissuader le criminel potentiel. Elles permettent également une célérité dans le traitement des dossiers judiciaires et particulièrement ceux relatifs aux violences sexuelles, en mettant fin aux détentions prolongées.

Dans l'ensemble, les prévenus ont comparu ainsi que les victimes, tous assistés d'avocats, et des mesures de protection ont été prises par le tribunal en faveur des victimes afin d'assurer l'anonymat et la confidentialité.

A la fin des audiences, le tribunal a prononcé 11 condamnations dont cinq 5 pour faits de violences sexuelles. En rapport avec les dossiers relatifs aux infractions de violences sexuelles, un prévenu poursuivi pour viol et vol à mains armées a été condamné à la peine de mort et les 4 autres à des peines allant de 10 à 20 ans de servitude pénale principale avec dédommagement des victimes.

Au total, 8 dossiers concernant 11 prévenus ont été abordés et traités par le tribunal. Les prévenus sont tous membres des forces de sécurité, notamment des militaires FARDC et un policier PNC.

Baraka, du 13 au 22 février 2018 - Des audiences en foraine publiques ont été organisées par le Tribunal Militaire de Garnison de Uvira à Baraka centre, dans le Sud-Kivu, avec l'appui de la MONUSCO à travers ses sections chargées des droits de l'homme et d'appui à la justice, de l'Association du Barreau Américain, dans son programme Initiative pour l'Etat de Droit et du Commandement du Secteur opérationnel sud Sud-Kivu.

