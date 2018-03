Congo-Kinshasa: Une délégation de la MONUSCO pour rassurer la population de Kazimiya

Le sujet que nous abordons ici est sensible, au même titre que l'est le moment choisi d'en parler. Il concerne la… Plus »

La société civile va s'employer, de son coté, à rétablir le climat de confiance entre la population et les forces loyalistes. Un mécanisme de protection des populations a été discuté et convenu avec les responsables locaux des FARDC et de la PNC. La délégation de la MONUSCO a été chargée du plaidoyer auprès des organisations humanitaires pour assister les personnes déplacées.

Composée des représentants des sections Droits de l'homme, Affaires civiles, Police des Nations Unies et Appui à la justice, la délégation a rencontré les responsables locaux des FARDC, de la police nationale, après des entretiens avec le chef de la localité de Kazimya et le responsable de la société civile locale. Ces deux derniers ont promis de poursuivre les sensibilisations à l'endroit des populations déplacées dont le retour s'observe timidement.

