Afrique: Distinction - Le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2018 décerné à Cinq Femmes Africaines

Dans la dynamique d'innovation, l'édition 2018 prévoit également, une séance de discussion intitulée "Elles Inspirent", entre des Femmes Leaders dans l'Entreprenariat, le Développement Economique, les Compétences diverses et des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et de les inspirer dans leurs projets d'avenir.

Les lauréates 2018 sont: Euphrasie Kouassi YAO, Prix Administration Publique et du Développement AllAfrica Leadership Féminin (Cote d'Ivoire); Salamba Diène, Prix Entreprenariat AllAfrica Leadership Féminin (Sénégal); Massogbé T. Diabaté, Prix Agrobusiness AllAFrica Leadership Féminin (Cote d'Ivoire); Aïssata Koné Sidibé, Prix Développement Economique et Social AllAfrica LeaderShip Féminin (Mali).

Selon un communiqué, l'événement qui aura pour marraine, la Première Dame de Côte d'Ivoire, sera sous la présence de Mme Dominique Ouattara. Pour cette 4ème édition, le plus grand distributeur digital d'informations et de nouvelles sur l'Afrique va décerner un Prix d'honneur AllAfrica Leadership Féminin à la Première Dame de Côte d'Ivoire pour magnifier son engagement à travers les nombreuses actions sociales qu'elle initie dans le cadre de la Fondation Children Of Africa, pour apporter sa pierre dans l'édification de son pays.

