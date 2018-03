Afrique de l'Ouest: GIABA - Le togolais Kimélabalou ABA devient Directeur Général

Photo: GIABA

Le Togolais Kimélabalou Aba, nouveau Directeur Général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), basé à Dakar (Sénégal)

Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest(GIABA) a un nouveau Directeur Général. Il s'agit de Kimélabalou ABA, de nationalité togolaise.

Selon un communiqué, il a élu lors de la 18ème Session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, tenu du 21 au 22 février 2018 à Lomé (Togo). Le nouveau DG du GIABA qui a été élu pour un mandat de quatre ans prendra fonction, le Jeudi 1er mars 2018 au Siège de l'institution communautaire à Dakar.

Kimelabalou ABA est juriste de formation. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures interuniversitaire en droits fondamentaux de l'Université de Nantes (France). Il est également diplômé en magistrature de l'École Nationale d'Administration (ENA) de Lomé (Togo). Il est en outre, titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d'une licence en droit privé, de l'Université du Bénin, Lomé (Togo). Il a également participé à plusieurs formations et séminaires dans le domaine du droit, y compris des formations dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et de la cybercriminalité.

Avant son élection comme Directeur Général du GIABA, ABA a été juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) à Arusha (Tanzanie). Il a également été Président du Tribunal de première instance de Vogan (Togo). Le Juge Aba a également été Juge et Procureur, respectivement, au Tribunal de première instance de Lomé (Togo). Il a également été membre de plusieurs comités au Togo, dont le Comité ad hoc qui a rédigé le texte de loi relatif à la société d'information au Togo, y compris la cybercriminalité, les transactions électroniques et la protection des données personnelles.