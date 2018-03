Parrain de la 17ème Promotion du Master en Banque et Finances du CESAG, le Directeur général de la Banque de Dakar estime que : « Avec Bale 2 et Bale 3 verra se développer dans les banques de nouveaux métiers, dans les risques autres que les risques crédit ».

Il présidait la première édition de la « Journée Carrière » qui s'est tenue le vendredi 23 février à Dakar sur le thème : « « Évolution du secteur bancaire et financier dans l'UEMOA et nouveaux métiers ».

Estimant que le secteur bancaire et financière est à la croisée des chemins avec les dernières réformes notées, M. Ibrahima Fall pense que la réforme Bale 2 et Bale 3, pour son appropriation, sa compréhension et son application nécessite d'avoir des ressources bien préparées.

C'est ainsi qu'il a fait part de sa satisfaction de constater que ces mutation sont déjà prises en compte dans le programme Master en Banque et Finance (MBF) du CESAG avec l'introduction de modules d'enseignement des règles de Bale 2 et Bale 3 qui ont été transposées.

M. Fall pense que sur cette lancée, les banques accueilleront des personnes déjà préparées et qui comprendront beaucoup plus rapidement les nouveaux enjeux. Ce qui suppose une appropriation de tout le dispositif Bale 2 et Bale 3 pour veiller à son application correcte.

Pour lui, les opportunités qu'offre cette nouvelle donne ont été indiquées. Avant de faire savoir que la fonction risque va prendre une dimension importante dans les banques qui, jusque-là, étaient focalisées sur le risque crédit. « Là, on va vers la prise en compte des autres types de risques ».