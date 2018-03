Le détournement d'actifs est le crime économique le plus commis à l'échelle mondiale (45%), devant la cybercriminalité (31%) et les fraudes commises par les consommateurs (21%).

En Afrique, 62% des patrons interrogés ont déclaré que leurs entreprises ont été touchées par la criminalité économique contre 57% en 2016. Ce taux a atteint 46% en Asie, 47% en Europe de l'Est, 53% en Amérique Latine, 35% au Moyen-Orient, 54% en Amérique du Nord et 45% en Europe occidentale.

La Russie et l'Ouganda occupent la quatrième place, avec 66% des chefs d'entreprises qui déclarent avoir fait face à des crimes économiques, devant la Zambie (65%), la Belgique (65%), la Chine (63%) et le Mexique (58%). La Tanzanie ferme, quant à elle, le Top 10 mondial avec un taux de 57%.

L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par ce genre de criminalité, selon cette enquête biennale intitulée « Global Economic Crime and Fraud Survey 2018 ».

Sur les dix pays du monde les plus concernés par le délit, cinq sont situés en Afrique, selon un rapport publié le 27 février par le cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC).

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.