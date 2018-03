Congo-Kinshasa: Sensibilisation à l'albinisme - L'ambassade des USA à Kinshasa organise la projection du film sur Mwimba Texas

L'activité était l'occasion pour le catcheur albinos de lancer un message de sensibilisation à l'albinisme et d'appeler au soutien des actions menées par la fondation portant son nom et qui souffle, cette année, ses vingt bougies.

L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a organisé, le 28 février, au Coin américain, au sein de l'Université protestante au Congo (UPC), la projection du film de sensibilisation à l'albinisme intitulé "Mwimba Texas : catch et albinisme en RDC". Dans la centaine de personnes qui ont composé l'assistance, on a compté les membres de l'ONG des albinos, la Fondation Mwimba-Texas (FMT), ceux de l'Association congolaise debout et fier (ACDF) qui fabrique des matériels orthopédiques, des étudiants de l'UPC ainsi que d'autres invités de la FMT et de l'ambassade des USA en RDC.

Le film présente deux facettes de la vie d'Alphonse Mwimba Makiese Texas : dans le ring, comme catcheur, ainsi que dans son combat pour la sensibilisation des albinos et de toute la société à l'albinisme ainsi qu'à la lutte pour le respect des droits des albinos vus comme des personnes vivants avec handicap.

Après sa présentation par Mme Nathalie Tshamala du service des affaires culturelles de l'ambassade des USA en RDC, le président de la FMT a lancé un message de sensibilisation à l'albinisme aux participants. Tout en remerciant l'ambassade des USA en RDC pour avoir consenti à organiser cette activité, le catcheur albinos a également remercié l'ACDF, qui encadre les personnes handicapées motrices, pour la présence de ces derniers, ce jour, au Coin américain de l'UPC, qui constitue un soutien à la cause des albinos. « On est tous des personnes handicapées. On doit se soutenir », a-t-il dit, notant que la FMT ne s'occupait pas seulement des albinos mais également des personnes vulnérables dont celles vivant avec handicap.

Le président de la FMT a également appelé les autres ambassades, structures et personnalités à emboiter les pas à l'ambassade des USA en RDC, en soutenant les activités de cette ONG pour le bien-être des albinos.

Un partage d'expériences enrichissant

L'albinos Junior N'kashama, bénéficiaire d'un programme de formation de l'ambassade des USA en RDC, a également partagé son expérience avec les participants à cette activité. Il a commencé son récit par son enfance, le soutien dont il a bénéficié de sa mère, qui était un grand rempart pour lui, sa formation ainsi que sa vie professionnelle, en passant par les différentes étapes traversées dans sa vie. Reconnaissant que la société telle qu'elle est faite ne laisse pas de place à l'albinos, il a appelé les albinos à s'accepter et à se faire accepter dans la vie.

À la suite de Mwimba Texas, Junior N'kashama a soutenu que les albinos, qui sont des personnes vivant avec handicap, ne sont pour autant de sous-hommes ou des hommes frappés d'incapacité. Notant l'absence de la mélanine, qui constitue le handicap dont les conséquences sont notamment les problèmes dermatologiques et ophtalmologiques, il a appelé la société à tenir compte de ces derniers et de faciliter la vie aux albinos.

De son côté, l'assistante bénévole Nancy Ndomateso, qui a expliqué son implication dans l'encadrement des personnes vivant avec handicap afin de leur permettre d'être autonomes et de se prendre en charge, a, par conséquent, insisté sur sa détermination à continuer à assister les albinos et d'autres vulnérables dans le cadre de sa vocation.

Répondant aux préoccupations des étudiants qui ont posé des questions, Mwimba Texas et Junior N'Kashama ont fait observer que la création de la fondation ou de l'ONG des albinos constitue un canal pour des personnes vivant avec albinisme de se mettre ensemble en vue de constituer des modèles pour des générations à venir.

Le président de la FMT a également profité de cette occasion pour annoncer la vente du livre sur les albinos de la RDC, écrit par la photographe Patricia Willocq, dans le cadre du projet Blanc-ébène. « Acheter ce livre qui sensibilise à l'albinisme est une façon de soutenir la fondation et les albinos », a dit Alphonse Mwimba Makiese Texas. Parlant de la FMT et de sa mission, Mwimba Texas a noté que cette fondation, qui fête cette année son vingtième anniversaire, compte sur le soutien des âmes généreuses pour arriver à organiser cette grande manifestation pour laquelle elle attend des albinos et autres invités qui viendront de partout dans le monde. « Depuis près de vingt ans, la FMT vit grâce au revenu de mes combats de catch. Actuellement, avec mon âge, plus de cinquante ans, je ne sais plus être très actif dans le sport. Ce qui signifie que la fondation est sevrée de sa source première de financement », a-t-il expliqué. Parmi les personnalités présentes à l'UPC, il y a eu également le leader de la musique folklorique kongo, Ngoya Jazz, et l'homme d'affaires Edgard Luyeye Ndamba, qui accompagnent la FMT dans sa mission pour le bien-être des albinos.