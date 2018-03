Congo-Brazzaville: Cinéma - Le Trône du Roi Kouta 1er sera projeté en salle à l'EAD

Dans sa filmographie, on note les films : Chaque enfant a des droits et chaque parent des devoirs ; Le Sida, une affaire de tous, (2012); Le Blédard, série (gags) de sensibilisation aux nouvelles technologies, avec Yassine-Vision (2013) ; Flash-Back, court métrage sur la discrimination tribale (2014).

Le réalisateur Flaverick Beautresor Kouta est l'initiateur du festival des films congolais organisé par le Club des cinéastes du Congo (3C). Un festival qui se veut populaire et grand public en donnant la possibilité aux Pontenégrins disséminés dans les six arrondissements de la ville océane d'apprécier et de consommer le cinéma congolais à travers les projections populaires, les formations gratuites et la vente des films.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.