Sénégal: Un partenariat fort entre Dakar et Ankara "à assumer sans complexe" (Macky Sall)

A l'en croire, la Turquie, le 13e plus grand pays en termes de pouvoir d'achat au monde, reste un grand marché ouvert qui offre des opportunités importantes aux producteurs et acteurs du secteur privé sénégalais.

"Tout est rassurant dans les relations entre les deux pays, car elles sont anciennes et jouissent d'un cadre juridique fort de 24 accords et 4 nouvellement signés", a ajouté le président Sall, en présence de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

"Notre partenariat se porte très bien et nous devons l'assumer sans complexe", a-t-il déclaré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio du forum des affaires entre le Sénégal et la Turquie.

