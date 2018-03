Jean-Claude Brou, sur proposition du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a été nommé lors de la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao, les 15 et 16 décembre derniers à la présidence de la Commission de l'institution sous-régionale. Il remplace à ce poste le Béninois, Marcel De Souza.

Pour Jean-Claude Brou, au vu des progrès réalisés par la Cedeao au cours de ces 40 dernières années, il urge de maintenir la cadence de ce succès. « La Cedeao contribue à la stabilité de la sous-région. Elle contribue à la paix, à la sécurité, puis au développement et aux actions visant au bien-être des populations. Bien sûr, il y a des défis, des actions qui doivent être menées. C'est dans ce cadre que nous allons inscrire notre action. Faire en sorte que nous puissions, sur la base de tous les progrès qui ont été réalisés depuis de longues années par nos devanciers, œuvrer à travers des mesures, des politiques pour pouvoir faire avancer le processus d'intégration sous-régionale. C'est un processus qui est multidimensionnel, qui a un volet économique, politique, un volet en matière de sécurité et de paix, d'infrastructures, énergétique, et le volet social et humain. Nous allons nous employer dans ce sens, dès notre prise de fonction, pour faire avancer l'agenda de l'intégration dans notre sous-région », a-t-il promis. Avant de demander le soutien de tous les Ivoiriens dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

