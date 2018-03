Afrique de l'Est: Les école privées à bas prix Bridge dans la tourmente

Mais les ONG mettent en cause un manque de transparence, un enseignement au rabais et un non-respect de la loi dans certains pays.

Parmi les destinataires, on compte le patron de Facebook Mark Zuckerberg et le fondateur de Microsoft Bill Gates, dont les fondations sont des investisseurs directs. Mais l'on retrouve aussi des investisseurs indirects, comme la Banque européenne d'investissement (BEI) ou encore Proparco, une filiale de l'Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé.

Fondée en 2008, la start-up américaine Bridge International Academies a ouvert des centaines d'écoles privées à bas coût en Afrique, principalement au Kenya, mais aussi en Ouganda, au Liberia et au Nigeria. Or aujourd'hui, ces établissements sont de plus en plus controversés.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

