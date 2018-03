Sénégal: Le président turc Erdogan renforce les partenariats avec Dakar

« Tant que tu as des dents en acier, tu peux même manger des noix de coco en fer. » C'est avec ce proverbe que Recep Tayyip Erdogan a illustré sa vision de la relation entre la Turquie et le Sénégal, notamment le soutien qu'il juge sans faille dans sa lutte contre Fetullah Gülen, soutien illustré par la fermeture à Dakar des écoles du prédicateur soupçonné d'être à l'origine de la tentative de coup d'Etat de juillet 2016.

Après l'Algérie et la Mauritanie, Recep Tayyip Erdogan a poursuivi sa tournée en Afrique au Sénégal. Pays qu'il va quitter vendredi matin pour sa dernière étape au Mali. A Dakar, le président turc s'est longuement entretenu avec Macky Sall. Les deux Etats ont également signé, sans donner de détails, des contrats de partenariats dans les secteurs des hydrocarbures, des mines et du ferroviaire. Recep Tayyip Erdogan est également revenu sur la fermeture l'an dernier des écoles Yavuz Selim du prédicateur Fetullah Gülen.

