Mali: La question de la présence des groupes armés à Gao au cœur des tensions

Dans les solutions, nous allons demander que ces groupes armés puissent sortir de la ville. Tous nos problèmes sont liés à ces groupes armés. Donc on ne peut pas leur faire confiance. On l'a dit plusieurs fois. Ils ne peuvent pas protéger la population. »

On n'arrive pas à les désarmer. Il n'y a rien qui se fait dans ce cadre-là. Tout le monde est armé, on ne sait pas qui est qui. C'est trop compliqué.

Donc pour éviter tout cela, nous avons dit qu'à partir de maintenant jusqu'à à peu près un mois, les groupes armés, sous la conduite et la collaboration des forces armées et de sécurité, nous allons essayer de patrouiller dans la ville de Gao, de contrôler tout véhicule étranger qui rentre à Gao parce qu'il y a eu une infiltration à l'intérieur de Gao. »

