Mali: Projet d'alimentation en eau potable de Bamako - La BOAD accorde 5 milliards de FCFA

Un meeting a réuni plusieurs centaines de magistrats et de greffiers pour revendiquer la libération sans… Plus »

Quant au ministre de l'Economie et des Finances, il indiquera que le financement de la BOAD servira notamment à renforcer le système d'alimentation en eau potable de la Commune I de la ville de Bamako et environs.

Il porte sur la réalisation, en deux phases, d'une station de production d'eau potable de 288.000 m3/jour sur le site de Kabala, la réalisation d'ouvrages de stockage avec des stations de pompage, des réseaux d'adduction et de distribution d'eau, ainsi que 2.000 bornes fontaines et plus de 120.000 branchements sociaux.

Ce projet communément appelé « Projet de Kabala » a pour objectif d'assurer l'approvisionnement correct et durable en eau potable de la ville de Bamako et environs.

D'un montant de 5 milliards de francs CFA, cet accord a été signé par le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé et par le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Christian Adovelande.

Lors de la signature de l'accord de prêt relatif au financement partiel du Projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala, la BOAD a accordé 5 milliards au Mali. Cette cérémonie s'est déroulée le jeudi 01 mars 2018 au ministère de l'Economie et des Finances, en présence du ministre de l'Energie et de l'Eau, Malik Alhousseini.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.