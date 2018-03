Cote d'Ivoire: Ligue - Les Aiglons n'ont pas abdiqué

Venu apporter son appui à Comara Yacouba au sein de l'encadrement technique, Adahi Olivier a foi également à un retour au premier plan de son équipe. « Tout est encore possible. Nous avons disputé 14 journées et il en reste 13.

Débuter la phase retour du championnat avec une victoire est bon à prendre. Le haut du tableau est encore possible pour nous », relève le capitaine de l'Africa. Le portier des Aiglons a également marqué son regret que l'aventure africaine se soit arrêtée brusquement pour lui et ses coéquipiers.

Mais comme ça été souvent le cas, Gonazo Bi Ya Thomas et ses coéquipiers ont montré du caractère et du mental pour forcer la décision. « Malgré l'élimination en coupe d'Afrique, le moral a été toujours haut chez les joueurs.

