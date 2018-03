Mali: Projet de forage des puits - Le financement est évalué à 3,9 milliards de FCFA

Un meeting a réuni plusieurs centaines de magistrats et de greffiers pour revendiquer la libération sans… Plus »

« Subséquemment, toutes les mesures voulues seront prises par le gouvernement du Mali, notamment par les deux ministres ici présents, pour assurer la bonne réalisation de ces deux projets contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie de notre Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable au Mali et de son plan d'action 2016-2018 », promettra Dr. Boubou Cissé.

Selon le ministre de l'Economie et des Finances, ce projet permettra aux populations bénéficiaires de pouvoir se tourner vers des activités génératrices de revenus et d'améliorer leurs conditions de vie, notamment les femmes et les enfants. Les zones du projet sont les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti.

Ces ouvrages seront équipés d'un système de pompage par énergie solaire, la fourniture de châteaux d'eau et l'installation de réseaux de distribution d'eau dotés de fontaines et de robinets.

Le document a été signé par le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé et le Directeur des opérations du Fond saoudien pour le développement (FSD), Fawzi Aliyan ALSAUD.

