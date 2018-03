Mali: Emploi et formation professionnelle - Le plan d'actions de la feuille de route recentrée coûtera plus de 8,8 milliards FCFA

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra a animé un point de presse, le mardi 27 février 2018, à la Maison des Ainés de Bamako. La présentation de la feuille de route recentrée et le lancement de la plaquette d'informations sur les réalisations des structures et projets du Département étaient au menu de cette rencontre avec la presse.

Dans l'intervention du ministre Maouloud Ben Kattra, il ressort que le plan d'action de la feuille de route recentrée coûtera à l'Etat plus de 8,8 milliards de FCFA dont plus de 8,4 milliards de FCFA sont disponibles déjà. Ces ressources concernent aussi bien le budget de l'Etat à hauteur de 43,54% et l'apport des partenaires avec 56,46%.

Par ailleurs, l'on retient pour le moment que sur les 200 000 emplois promis par le président IBK, le ministère est parvenu à réaliser 234.275 emplois effectivement crées au 31 décembre 2017. Ce qui constitue un exploit pour ce département.

Selon une évaluation à mi-parcours, il ressort que la feuille de route et son plan d'actions ont été réalisés comme suit : 51% des activités prévues ont été réalisées ; 26% sont en cours de réalisation et 23%ne sont pas réalisées.

Ces résultats, selon le Ministre, sont le fruit de la performance des structures de son département.

Dans le cadre du suivi des 200 000 emplois promis par IBK en 2013, les structures techniques du Ministère ont régulièrement collecté et diffusé les informations sur les créations d'emplois.

Pour donc faciliter l'accès à ces statistiques, ainsi qu'à celles relatives à la formation professionnelle, le ministère de l'Emploi de la Formation professionnelle, sous financement de son PTF LUX-Dev, a conçu et réalisé une plaquette d'informations sur les réalisations des services techniques, des établissements spécialisés et des projets et programmes.

Ce support de communication, élaboré par notre confrère, Ibrahima Sangho sous la supervision de son ministre, Maouloud Ben Kattra, permet de mieux éclairer l'opinion nationale et internationale sur les prouesses réalisées en matière d'emplois et de formation professionnelle sur la période allant de septembre 2013 à décembre 2017.

Aujourd'hui, il ressort que les 234.275 emplois créés sur la base des contrats de travail dûment enregistrés par les services de travail existants au Mali et les emplois générés par les projets et programmes logés dans les départements ministériels.

Il faut noter que les responsables du département n'ont pas associé à ce chiffre les milliers d'emplois créés par le secteur informel. Ce secteur est en effet l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois au Mali.