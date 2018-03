Congo-Kinshasa: Crise en RDC - Ballet diplomatique des chefs d'Etat à Kinshasa

Le sujet que nous abordons ici est sensible, au même titre que l'est le moment choisi d'en parler. Il concerne la… Plus »

Jusqu'ici, pour les Occidentaux, les « maillons faibles » semblaient être les pays d'Afrique australe. Mais depuis la chute du Sud-Africain Jacob Zuma, considéré comme proche de Joseph Kabila, et après la prise de position du Botswana très hostile au chef de l'Etat congolais, « on assiste à un revirement », ne cessent de répéter ces diplomates.

« La RDC est la mère de toutes les crises », avait expliqué à la presse le chef de la diplomatie angolaise lors du dernier sommet de l'Union africaine (UA). Il y a un an, l'Angola était même allé jusqu'à retirer ses formateurs militaires de RDC pour faire pression les autorités congolaises et arracher la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, beaucoup de chancelleries occidentales comptent sur Luanda pour obtenir l'alternance en RDC.

L'Angolais João Lourenço et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso ont été les premiers à ouvrir le bal le 14 février dernier, avant même le Gabonais Ali Bongo et le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Les deux voisins n'ont jamais caché leur intérêt à voir la crise politique congolaise se résoudre au plus vite. Il s'agit de loin les deux pays africains les plus investis.

