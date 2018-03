Cote d'Ivoire: Gestion des effectifs, mobilité, authentification des diplômes - Chaque étudiant aura un identifiant unique

L'opération d'identification qui débute dès la nouvelle année académique et la carte multiservices témoignent d'un nouveau dynamisme dans la gestion des établissements d'enseignement supérieur ivoirien.

Depuis quelques années, le certificat de scolarité a tenu lieu de carte pour de nombreux étudiants. Pour ces derniers, il n'était plus possible « en pointage » de laisser tomber la fameuse carte pour convaincre la « go », comme le chantait Bilé Didier.

Heureusement, cette anomalie vient d'être corrigée. Pour cette année académique, tous les étudiants de Côte d'Ivoire auront une carte intelligente. La nouvelle carte d'étudiant présente un meilleur design et elle est surtout plus high Tech.

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Bakayoko-Ly Ramata a procédé au lancement de la "carte d'étudiant multiservices" dotée d'un identifiant permanent de l'étudiant, le lundi 29 Janvier 2018

. A partir de l'année académique 2017 - 2018 donc, dans les universités et grandes écoles publiques et privées, tout candidat (bacheliers ou professionnel), dès sa première inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ivoirien, se verra attribué un identifiant unique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette opération a été saluée par les différents acteurs de la communauté universitaire au premier rang desquels la ministre.

« L'Identifiant permanent et la Carte d'étudiant multiservices inaugurent l'ère de la modernisation dans la gestion du cursus et de la vie de l'étudiant ivoirien », a relevé le Pr Bakayoko-Ly Ramata. Encourageant ainsi les établissements d'enseignement supérieur à s'y installer et à « respirer l'air de notre temps, le temps du numérique, le temps de la mobilité ».

Comme l'a expliqué le directeur des systèmes d'information au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Abdou Maïga cette opération va permettre d'attribuer à chaque étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur un code unique, en vue de gérer son cursus et également un suivi personnalisé dans les universités et grandes écoles publiques et privées.

Cette carte était très attendue par les étudiants.

« Les cartes que nous avions comportaient trois cases. Après chaque inscription, il fallait se rendre au service contentieux avec le reçu pour mettre un sticker. Elles ont expiré depuis. Il était temps qu'on nous délivre de nouvelles cartes », nous confie Alex Kouakou, étudiant à l'université Félix Houphouët Boigny

« Depuis quelques années, les cartes n'ont pas été renouvelées. Alors pour toutes les démarches administratives mêmes pour les dossiers de bourses, nous utilisions le certificat de scolarité », renchérit Mariam Dramé inscrite en faculté de lettres

Si les étudiants sont les premiers bénéficiaires de la nouvelle carte multiservices, l'instauration de l'identifiant permanent, elle réjouit particulièrement les autorités universitaires dans la mesure où elle mettra de l'ordre dans la gestion des structures d'enseignement supérieur qu'elles soient publiques ou privées. Il va permettre de recenser l'ensemble des étudiants, d'avoir un annuaire statistique fiable et en temps réel, de suivre le cursus de chaque étudiant.

L'identifiant va faciliter la mobilité offerte par le système LMD et l'authentification des diplômes, éviter les doublons dans les effectifs étudiants.

Avec ce système on pourra identifier et de sortir du fichier les étudiants fictifs Les décideurs pourront connaitre en temps réel et avec exactitude le nombre d'étudiants dans chaque institution pour une meilleure planification des extensions et construction des infrastructures.

La garantie de l'unicité de l'identifiant permettra ainsi à l'Etat de mieux évaluer l'efficacité du système éducatif, tout en offrant à ses différents acteurs des indicateurs de pilotage de meilleure qualité.

Cette innovation vise en fin de compte à optimiser la gestion de plus de 250 000 étudiants. Un effectif qui s'accroit en moyenne de 80 000 à 100 000 nouveaux bacheliers chaque année.

L'innovation de taille est que la carte comporte un code alphanumérique, qui sert aussi bien de carte bancaire (Visa) que de carte de bus. En plus, elle donne droit à plusieurs services (Bibliothèque virtuelle, restauration, chambres en cité etc.) dans le milieu universitaire.

Elle donne également aux étudiants un moyen de paiement en ligne afin de bénéficier des cours numériques et recevoir leurs bourses ou le gain d'un éventuel prix. Ils pourront bénéficier de produits et avantages associés à la carte (réductions dans certains magasins : Librairie de France)

Un ensemble de service sera développé autour de la carte d'étudiant multiservices afin de faciliter les transactions aux étudiants et améliorer leur quotidien.

« Elle est gratuite et valable trois ans sur un cycle », a insisté son concepteur Dr Abdou Maïga.

Tous les étudiants sont invités à se rendre www.inscriptionsup.net/cems.