Mali: Projets routiers - 6,9 milliards de F.CFA du Fonds saoudien

Un meeting a réuni plusieurs centaines de magistrats et de greffiers pour revendiquer la libération sans… Plus »

Aussi, Dr. Boubou Cissé a salué l'esprit de partenariat qui préside aux relations entre le Fonds Saoudien pour le Développement et le Mali. Avant d'adresser ses vifs remerciements à l'endroit de toutes les équipes du FSD et du Mali pour la préparation de cet important projet.

A cette occasion, le Directeur des opérations du Fonds saoudien pour le développement a indiqué que les aides fournies par le Royaume saoudien sont variées. Et que le but visé est d'appuyer le processus de développement au Mali.

Aussi le projet permettra de désenclaver la République du Mali et l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays et les pays de l'Afrique de l'Ouest en général.

On y notait la présence du ministre des Infrastructures et de l'Equipement, Mme Traoré Zeynabou Diop, celui de l'Energie et de l'Eau, Malik Alhousseini et l'Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali, Masaud Ali Alorabi ALHARTHY.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé et le Directeur des opérations du Fond saoudien pour le développement (FSD), Fawzi Aliyan ALSAUD ont procédé à la signature de cet accord.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.