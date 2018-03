Mali: Décentralisation - L'Union européenne finance un projet de renforcement des capacités à plus de 4 milliards FCFA

Un meeting a réuni plusieurs centaines de magistrats et de greffiers pour revendiquer la libération sans… Plus »

Pour sa part, le Chef de Coopération de l'Union européenne, Geza Strammer, a souhaité que les interventions financées par ces contrats aient des résultats tangibles et durables et un effet multiplicateur socio-économique.

Selon les initiateurs du projet, l'objectif général est de renforcer le rôle central des autorités locales niveau région (Conseils Régionaux) dans le processus de développement du territoire régional, en cohérence avec les dispositions de l'Accord pour la paix et la réconciliation et les priorités définies par la Politique Nationale de Décentralisation et le Cadre Stratégique de Relance Economique et Développent Durable (CREDD) du Gouvernement.

Ces accords sont des contrats de subvention directe en faveur de 5 Conseils Régionaux du Mali (Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti) à raison de 852 millions F CFA par Conseil Régional, pour une durée de trois ans et un contrat d'appui/suivi à la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du ministère des Collectivités Territoriales pour 141 millions F CFA.

