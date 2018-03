Bingerville, capitale de la colonie française entre 1900 et 1934, était en fête hier. Et pour cause, le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia inaugurait le stade relooké de la cité.

Pour le grand public qui a effectué le déplacement sur place hier, le stade de Bingerville est devenu un véritable complexe sportif, avec tous les attributs qui vont avec.

En effet, la pelouse du stade flambant neuve est entourée par une tribune imposante de 778 places assises. Un stade, désormais, bien protégé avec une clôture digne de ce nom et des aires de jeu pour sports de main (handball, basket-ball) non couverts.

On y trouve également, un préau flambant neuf où l'on peut jouer au basket-ball, handball, volley-ball etc., et une mini-piste d'entraînement d'athlétisme de trois couloirs.

Le nouveau complexe sportif qui est mis au goût du jour, en raison de la Can 2021 qui va avoir besoin de stade d'entraînement pour les équipes, est doté également de deux vestiaires, d'une salle de musculation, une salle pour les arbitres, une salle anti-dopage et des toilettes publiques hommes et dames. Il y est prévu également, un restaurant.

Entouré des autorités administrative, politiques et traditionnelles, le ministre François Amichia a profité de l'occasion pour réaffirmer sa vision pour le département que le Président Alassane Ouattara a bien voulu lui confier en 2015.

A savoir, « offrir un complexe de proximité fonctionnel à toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire ; offrir sur un même site, de nombreuses activités de loisirs et de sport ; de faire de ces complexes sportifs, un lieu de vie essentiel de ces localités afin de permettre à toute la population de pratiquer le sport dans de bonnes conditions ». Justement, Bingerville, selon Amichia, fait partie des premiers élus de ce vaste chantier.

L'année dernière, il a livré plusieurs infrastructures de ce type, notamment à Tiébissou, M'Bengué, Tengréla et Katiola.