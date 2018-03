Plusieurs dizaines de participants ont pris part à un séminaire de formation portant sur l'environnement à même de favoriser la création et la gestion efficiente de l'entreprise.

La rencontre qui a eu lieu au CERAP (... ) à Abidjan-Cocody, le samedi 24 février 2018 a porté sur plusieurs modules. Entres autres, le business model et le business plan, les statuts juridiques de l'entreprise et la fiscalité, les idées qui marchent bien en Côte d'Ivoire et le financement.

Au terme de la formation qui s'est étalée sur toute la journée, nombreux ont été les participants interrogés qui ont affirmé qu'ils sont «désormais mieux lotis» pour affronter le monde des affaires.

Dans l'ensemble, ils estiment que la formation leur a permis de mieux appréhender le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Et par conséquent mieux armés pour affiner leurs différentes stratégies d'approches pour être des champions en entreprenariat.

Cette formation a été initiée par le Common action for sustainable development (CASD), en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (CCI) et l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESSEC).

Pour le président du CASD, Ahi Yao Arnaud, ce séminaire qui est à sa deuxième édition après celle du 22 décembre 2017, constitue une occasion pour les jeunes entrepreneurs de s'ouvrir davantage sur l'environnement de l'entreprenariat.

«Nous avons organisé une journée de formation sur l'entreprenariat qui a porté sur le coaching et qui a consisté à donner des notions essentielles aux entrepreneurs. Il s'agissait aussi pour nous de procéder au renforcement de capacité pour ceux qui sont déjà en activité », a situé le patron du CASD.