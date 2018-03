Il a réitéré son engagement et sa volonté à poursuivre, en Mauritanie, l'œuvre de Cheikh Ibrahim Abdallah Niass dans l'intérêt des deux pays. Plus d'une centaine de disciples ont accompagné le khalife à la réception offerte par Cheikh Mouhamed Dichi.

C'était une occasion de plus pour les disciples mauritaniens de solliciter des prières pour la sauvegarde des liens historiques entre le Sénégal et la Mauritanie. Ils ont aussi mesuré le rôle joué par la « tariqa tidiane » dans le rapprochement des peuples.

Chez les familles de dignitaires et descendants du prophète (Psl) communément appelées « chérifiennes », une partie de cette communauté n'a pas hésité à faire acte d'allégeance à Cheikh Mawlana Ibrahima Abdallah Niass reconnu comme le détenteur de la Fayda annoncée par le pôle et créateur de la tariqa tidiane.

Il nous a été facile de constater cette symbiose dans les communautés blanche et noire des disciples de Cheikh Ibrahim Abdallah Niass en Mauritanie. Ce qui donne un crédit à cette intégration prônée et souhaitée par le guide de Médina Baye.

