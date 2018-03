Cote d'Ivoire: La création du Sénat se précise

Les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers régionaux et municipaux, désigneront par vote les élus dans les 31 régions et deux districts de Côte d'Ivoire.

A Abidjan, le prochain et premier scrutin sénatorial du pays se précise. Pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire va se doter le 24 mars prochain d'un Sénat, conformément à sa nouvelle Constitution. Ce 1er mars, la Commission électorale indépendante (CEI) a apporté devant la presse ivoirienne quelques précisions sur l'organisation et le déroulement de cette élection au suffrage indirect.

