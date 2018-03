Ile Maurice: Pailles - Une «mini capitale» dans la capitale

À tout cela il faut également ajouter le manque de loisirs dans certaines localités de Pailles. «Bat kart» et «kas enn poz anba pié», sont souvent les seules occupations des plus âgés tandis que quelques rares jeunes se rendent, eux, sur le terrain de football.

Avec le développement industriel est aussi venue la croissance de la population. La région est depuis longtemps divisée en deux zones, l'est et l'ouest, dépendant où elle se trouve de l'autoroute.

L'industrialisation n'a fait que s'intensifier au fil du temps et le long de l'autoroute se trouvent désormais des fabricants de peintures, des showrooms de voitures et diverses usines, entre autres.

Néanmoins, le moderne est, lui aussi, ancré à travers les restaurants et le casino qui s'y trouvent. Non loin, le Swami Vivekananda International Convention Centre. Depuis sa création, ce lieu accueille régulièrement concerts, conférences et des salons, devenus de véritables rendez-vous annuels.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.