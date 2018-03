Ile Maurice: Atteint d'une tumeur au cerveau - Jairus, 4 ans, petit battant

Dès que Jairus aura débuté son traitement et qu'il ira mieux, Jason confie qu'il devra trouver un logement pour son épouse et son fils là-bas. Avant que ces derniers ne reviennent et qu'ils ne puissent entamer des démarches afin d'obtenir les documents nécessaires en vue de démarrer une collecte de dons.

Après s'être renseigné auprès d'un parent dont l'enfant a dû se rendre en Inde pour les mêmes traitements et la radiothérapie entre autres, Jason doit rassembler de l'argent afin que sa femme et son fils ne soient pas dépourvus financièrement une fois dans la Grande péninsule.

«Une épouse à la maison est un énorme soutient lorsque l'on a des enfants. J'ai dû quitter mon job d'agent de sécurité pour ne pas travailler de nuit. Je cumule depuis des petits boulots qui me permettent de rentrer tôt et d'être disponible pour les démarches. Depuis, financièrement, ce n'est pas très facile... »

